انت الأن تتابع خبر فاكهة استوائية لذيذة تسبب بوفاة أسرة كاملة.. هذا النوع من المانجا متوفر بالاسواق تجنبوها.! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تُعد المانجو من الفواكه الاستوائية الشهيرة والمغذية، وهي محبوبة عالميًا بفضل تنوع أشكالها وألوانها الناتج عن تعدد أصنافها. تبرز بعض أصناف المانجو بنكهاتها المميزة كمانجو الأتولفو بلحمه الكريمي والهادن التي تجمع بين الحلاوة والحموضة بشكل فريد. إضافة إلى ذلك، النوع المسمى بالمانجو الفالنتين يُعرف بلون قشرته الأحمر ولحمه الأصفر الزاهي.
من جهة أخرى
- يشير الخبراء إلى ضرورة توخي الحذر حيال أنواع معينة من المانجو التي قد تحمل ديدان بيضاء سامة. لضمان الاستمتاع بفاكهة المانجو دون مخاوف، هناك بعض الإجراءات التي ينصح بها، مثل اختيار المانجو التي لا تظهر عليها علامات التلف أو الثقب، وغسلها جيدًا قبل الأكل.
- كما يجب التأني عند تقطيع المانجو للتأكد من خلوها من اليرقات، ناهيك عن تخزينها في الثلاجة أو بدرجة حرارة منخفضة لمنع تكون الديدان.
- يُذكر أن حوادث مؤسفة وقعت نتيجة تناول مانجو ملوثة بالديدان البيضاء، مما يُسلط الضوء على أهمية الجودة والانتباه الكافين عند شراء هذه الفاكهة. هذه الحوادث تعيد إلى الأذهان الحاجة المستمرة للحذر وأهمية الإرشادات الوقائية لمنع تكرار مثل تلك المأسي.