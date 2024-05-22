انت الأن تتابع خبر خلي بالك على عيالك من ايدك بعد ما تسنيها فوراً.. طريقة جهنمية لسن السكاكين والمقصات في المنزل دون مواجهة أي مشكلة.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعتبر السكاكين والمقصات من الأدوات الأساسية في المطبخ التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن تواجه ربات البيوت تحديات مع أدوات القطع التي فقدت حدتها، خاصة عندما لا يتوفر مسن خاص لشحذها. رغم ذلك، هناك طرق منزلية بسيطة يمكن أن تساعد في حل هذه المشكلة دون الحاجة لشراء أدوات شحذ جديدة. سيتم الآن استعراض هذه الطرق بالتفصيل.

تمتاز هذه الطرق بسهولتها وقدرتها على إعادة الحدة للسكاكين والمقصات الباردة بفاعلية. إحدى الطرق الشائعة تتم باستخدام فنجان صيني متوسط الحجم، حيث يوضع الفنجان بشكل مقلوب لأسفل وتُسن السكاكين بتحريكها على قاع الفنجان مرارًا وتكرارًا.

كما يمكن استعمال نفس الفنجان لشحذ المقصات بتحريك النصف الأول ثم النصف الثاني للمقص داخل الفنجان. تستغرق هذه العملية حوالي 10 دقائق لكل جزء من المقص أو السكين.

بالاضافة إلى ذلك، هناك طريقة أخرى تتمثل في استخدام ورق الصنفرة. تعد هذه الطريقة فعالة لشحذ السكاكين والمقصات الباهتة بسهولة عن طريق تحريك السكين أو المقص في قطعة ورق الصنفرة ذهاباً وإياباً لمدة 10 دقائق.

كذلك يمكن لربات البيوت استغلال ورق الألومنيوم في شحذ الأدوات المتبلدة. تتضمن هذه الطريقة ضم السكاكين والمقصات داخل ورق الألومنيوم وتحريكها يمينًا ويسارًا وبذلك تستعيد حدتها.

تُظهر هذه الطرق كيف يمكن للبساطة والإبداع أن يحل مشكلات الحياة اليومية بدون الحاجة للتكاليف الإضافية أو المعدات المتخصصة، مما يُعد توفيراً كبيراً في الوقت والمال لكثير من الأسر.