انت الأن تتابع خبر أرخص منها مافيش.. عشبة تعيد الأمل للمسنيين تنشط الذاكرة وتجعل مناعتك وعظامك حديد حتى لو كنت على العكاز..لا تتجهلها.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تكشف الأبحاث الطبية عن الفوائد الصحية لنبات المريمية الحمراء، الذي يتواجد بشكل رئيسي في المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط

. يبلغ ارتفاع هذا النبات المعمر حوالي 80 سم

ويتميز بأزهاره ذات اللون الأرجواني وأوراقه البيضاوية المسننة.

يُعرف نبات المريمية

بين الخبراء في الطب البديل بفعاليته الكبيرة، حيث يُستخدم لتحسين صحة العظام والحفاظ على شباب الجسم عبر تعزيز امتصاص الكالسيوم وذلك بفضل احتوائه على فيتامين K. وبالإضافة إلى ذلك، تحارب المريمية الأكسدة بمضادات أكسدة قوية تحافظ على البشرة وتقاوم علامات الشيخوخة، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي والمناعي.

كما أن للمريمية

استخدامات علاجية متعددة تشمل تخفيف أعراض هشاشة العظام وتحسين الوظائف الهضمية. يمكن تحضير مشروب من المريمية لتسهيل الهضم وتخفيف الالتهابات المعوية، فضلاً عن كونها مفيدة لتعزيز صحة الجهاز المناعي.

في نفس السياق

تظهر المرمرية - وهي نوع آخر من الأعشاب الطبية ذات فوائد مشابهة للمريمية - تأثيرات إيجابية على صحة المثانة البولية والجهاز الهضمي، وتعمل كعامل مساعد في تقوية الذاكرة والوقاية من الزهايمر.

في الختام