انت الأن تتابع خبر مزيج سحري هيغير حياتك.. حطي الملح على قشر البيض وتخلصي من أكبر مشكلة بتواجهك.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُستخدم مزيج من الملح وقشر البيض لتبييض الأسنان وتنظيفها، ما يُعد بديلاً اقتصاديًا لجلسات تبييض الأسنان باهظة الثمن التي يُجريها الأطباء. هذا العلاج المنزلي يسمح للأشخاص بالحفاظ على صحة أسنانهم وجمالها دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة. وتشتمل المكونات اللازمة على قشور بيض لحبتين، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من حبة البركة، ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ونصف ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.

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