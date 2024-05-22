انت الأن تتابع خبر مزيج سحري هيغير حياتك.. حطي الملح على قشر البيض وتخلصي من أكبر مشكلة بتواجهك.! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يُستخدم مزيج من الملح وقشر البيض لتبييض الأسنان وتنظيفها، ما يُعد بديلاً اقتصاديًا لجلسات تبييض الأسنان باهظة الثمن التي يُجريها الأطباء. هذا العلاج المنزلي يسمح للأشخاص بالحفاظ على صحة أسنانهم وجمالها دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة. وتشتمل المكونات اللازمة على قشور بيض لحبتين، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من حبة البركة، ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ونصف ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.
لإعداد هذه الوصفة الطبيعية
- يتم أولاً خلط قشر البيض وحبة البركة في محضرة الطعام حتى يحصل المستخدم على قوام ناعم. ينقل الخليط الناتج إلى وعاء ويُضاف إليه ملعقة الملح، معجون الأسنان وعصير الليمون، ثم يُمزج الكل جيدًا حتى تتجانس المكونات وتتشكل عجينة سهلة الاستخدام.
- يُستخدم هذا المزيج بوضعه على فرشاة الأسنان ويُفرك به الأسنان بفعالية لإزالة الروائح الكريهة، الاصفرار والأوساخ العالقة. يُنصح بتكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
- هذه الوصفة تُعتبر حلاً مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن حلول بسيطة وفعّالة للعناية بصحة الفم دون الحاجة للجوء إلى علاجات تجميلية تقليدية غالية الثمن.