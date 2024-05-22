انت الأن تتابع خبر خذو حذركم من هذه الليلة لن تمر مرور الكرام.. ميشال حايك يكشف ماسيحدث بـ الأردن وهو مرعوب في اواخر مايو.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنبأ الفلكي اللبناني المرموق، ميشال حايك، بوقوع أحداث مثيرة للجدل في الأردن في المستقبل القريب، مما لفت أنظار العديد إلى توقعاته الجريئة.

يعتبر حايك من أشهر الفلكيين في العالم العربي، وقد ألمح إلى أن عمان، العاصمة الأردنية، ستمر بـ"يوم أحمر قاسي" في منتصف فبراير، حيث سيتم إغلاق عدة جسور وطرق رئيسية بشكل مؤقت نتيجة لطوارئ غير محددة.

وأضاف حايك أن هناك توقعات بوقوع "غدر بوجه معروف" في الأردن خلال العام 2024، الأمر الذي يزيد من الغموض حول هذا الحدث المتوقع. وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني وقطاع السياحة سيكونان عناصر استقرار أساسية تمنع الانهيار، حتى وإن حدث توقف مؤقت، مؤكدًا أن الحيوية ستعود إلى الأردن "من قلب البحر الميت".

كما صرح حايك بأن الملك عبدالله الثاني لديه توقعات ستكون دقيقة وصحيحة في العديد من الأمور، وأنه سيكون هناك دستور جديد يقود الأردن نحو تطورات مهمة في الألفية الثالثة. تظل تنبؤات حايك محط اهتمام ونقاش واسع، ويتأهب الجميع لمعرفة ما ستكشفه الأيام القادمة حول الأحداث التي تنبأ بها.