انت الأن تتابع خبر كذب المنجمون ولو صدفوا.. ماتوقعت به قبل شهرين تحقق اليوم ليلى عبداللطيف في توقعاتها لحادث طائرة أحد الشخصيات العامة عالميا.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنبأت الخبيرة اللبنانية في التوقعات ليلى عبد اللطيف، قبل شهرين، بحادث غريب شهدته إيران اليوم، حيث اختفت طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحت ظروف غامضة. الواقعة التي أشارت إليها عبد اللطيف في تصريحات لها بتاريخ 18 مارس، تحققت اليوم، ال22 مايو 2024، حيث كانت المروحية تقل رئيسي إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران وفقدت في رحلتها

.وصرحت وسائل إعلام إيرانية أن الطائرة اختفت بالقرب من مدينة جلفا، وهي تبعد حوالي 600 كيلومتر شمال غرب العاصمة طهران، بعد ما وُصف بأنه "هبوط صعب". ذكر التلفزيون الإيراني أن الأحوال الجوية القاسية والضباب شكلا عقبة كبيرة أمام فرق الإنقاذ التي هرعت للبحث عن المروحية ومن كانوا على متنها.

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأن المروحية لم تكن تقل الرئيس الإيراني فقط بل شملت أيضاً حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية، وممثل المرشد الإيراني في المحافظة، ومحافظ أذربيجان الشرقية.

هذا الحادث يعكس نبوءة عبد اللطيف التي تحدثت عن وقوع "انفجار مدبر" قد يتسبب في مقتل شخصية بارزة. تاريخ توقعات عبد اللطيف سجل العديد من التنبؤات الصائبة التي تثير الانتباه على الساحة الدولية.