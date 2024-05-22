عشبة ربانية مهملة معجزاتها لا تقدر بثمن ملعقة منها تخفض سكري الدم بسرعة كبيرة.. أقوى 50 مرة من إبرة الانسولين

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رياض - احمد صلاح - كشفت دراسات حديثة عن الدور الرئيسي الذي تلعبه أوراق الكاري، المعروفة علمياً باسم Murraya koenigii والتي تنتمي لعائلة النباتات Rutaceae، في التحكم في مرض السكري

تنمو هذه الشجرة

بشكل أصلي في مناطق الخليج الهندي وتتميز بطبيعتها الاستوائية أو شبه الاستوائية، وهي معروفة بإضافتها نكهة فريدة إلى الأطباق، لا سيما في المطبخ الجنوبي الهندي والمطابخ العالمية.

وأوضحت الأبحاث

أن أوراق الكاري تحتوي على معادن حيوية مثل الحديد، النحاس والزينك، التي تعمل على الحفاظ على مستوى الجلوكوز الطبيعي في الدم. إضافة إلى ذلك، تساهم هذه الأوراق في تنظيم تكسير الكربوهيدرات، مما يخفف من مستويات السكر في الدم.

تتمتع أوراق الكاري كذلك بخاصية خفض الضغط على خلايا البنكرياس، لا سيما تلك التي تتأثر بالجزيئات الحرة، مما يؤدي إلى حمايتها من التلف وتحسين صحة البنكرياس وبالتالي تعزيز إنتاج الإنسولين.

بناءً على ذلك