انت الأن تتابع خبر احذر ولاتستهين بها.. إذا لاحظت هذه العلامة وأنت في المرحاض فهي دليل على تلف الكبد وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُستخدم الستاتينات، وهي مجموعة من الأدوية، في خفض مستويات الكوليسترول "الضار" بالدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وفقاً لمؤسسة القلب البريطانية، تعتبر هذه الأدوية من بين الأكثر وصفاً في المملكة المتحدة، حيث يستخدمها ملايين الأشخاص يومياً. تؤخذ الستاتينات على شكل أقراص يومياً، كما أوردت الخدمة الصحية الوطنية (NHS).

على الرغم من فوائدها