انت الأن تتابع خبر احذر ولاتستهين بها.. إذا لاحظت هذه العلامة وأنت في المرحاض فهي دليل على تلف الكبد وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تُستخدم الستاتينات، وهي مجموعة من الأدوية، في خفض مستويات الكوليسترول "الضار" بالدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وفقاً لمؤسسة القلب البريطانية، تعتبر هذه الأدوية من بين الأكثر وصفاً في المملكة المتحدة، حيث يستخدمها ملايين الأشخاص يومياً. تؤخذ الستاتينات على شكل أقراص يومياً، كما أوردت الخدمة الصحية الوطنية (NHS).
على الرغم من فوائدها
- يحذر الخبراء من Mayo Clinic من أن هذه الأدوية قد تحمل آثاراً جانبية، بما في ذلك تلف الكبد النادر ولكن الخطير. ينبغي للمستهلكين مراقبة أعراض مثل البول الداكن، التعب غير المعتاد، فقدان الشهية، ألم في الجزء العلوي من البطن، واصفرار البشرة أو العيون، ويجب التواصل مع الطبيب فوراً عند ظهورها.
- عادة ما يُطلب إجراء اختبار لإنزيمات الكبد قبل بدء العلاج بالستاتين، وليس هناك حاجة لاختبارات إضافية ما لم تظهر أعراض تلف الكبد. بالإضافة إلى الآثار الجانبية الخطيرة، يمكن للمستهلكين أيضاً تجربة آثار جانبية شائعة مثل الصداع، الدوخة، الغثيان، التعب، اضطرابات الجهاز الهضمي، ألم العضلات ومشكلات النوم.
- لمزيد من التفاصيل حول جميع الآثار الجانبية المحتملة للعقار، ينصح بقراءة نشرة معلومات المريض المرفقة مع الدواء.