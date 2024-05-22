معجزة مهداة من البارى برخص التراب.. بذور الفلفل الاخضر الجبار الحل السحري لفقدان الوزن بدون تعب هتخس 10 كيلو بأسبوع.!

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رياض - احمد صلاح - يُستخدم الفلفل الأخضر على نطاق واسع في المطابخ حول العالم، حيث يُضيف لمسةً من اللون الزاهي والطعم المميز إلى الأطباق المختلفة، مما يزيدها جمالًا ونكهة.

يُفضل إدخاله

في تحضير السلطات كمكون طازج، وكذلك في أطباق الطهي المتنوعة مثل المشويات والحساء.

وبالإشارة إلى فوائده الصحية

يشتمل الفلفل الأخضر على مركب الكابسيسين، الذي يلعب دورًا هامًا في تعزيز عملية الأيض وحرق السعرات الحرارية في الجسم. هذا بالإضافة إلى قدرته على كبح الشهية وزيادة الإحساس بالشبع، مما يسهّل على الأفراد تقليل كمية الطعام المتناولة وبالتالي فقدان الوزن. كما يُعتقد أن الكابسيسين يرفع درجة حرارة الجسم قليلاً، مما يفيد في تحسين حرق الدهون ودعم وظائف الجهاز الهضمي.

نتيجة لذلك