انت الأن تتابع خبر حيلة ترشيد استهلاك الكهرباء.. نصائح هامة لتوفير استهلاك الكهرباء خاصة بعد تشغيل العداد الجديد؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتزايد التحديات التي تواجه المستهلكين للكهرباء في ظل ارتفاع تكاليف الشرائح الكهربائية وتأثر الأسواق العالمية بمجموعة من الأزمات مثل التضخم والصراعات في منطقة الشرق الأوسط. في هذا السياق، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قرار بمنع تركيب عدادات الكهرباء التقليدية، معتمدة فقط على العدادات مسبقة الدفع كبديل، وهو ما يرجح أن يزيد من معدلات الاهتمام بهذه التقنية الجديدة.

تقدم العدادات مسبقة الدفع مزايا عدة منها تمكين المستهلكين من متابعة معدل استهلاكهم اليومي بدقة وشراء الكميات المحددة التي يحتاجونها فقط، مما يسهم في خفض الاستهلاك الكلي للكهرباء. ونظرًا للارتفاع المستمر في أسعار الكهرباء منذ يناير الماضي، توجد العديد من النصائح التي تساعد المستخدمين على ترشيد الاستهلاك وضمان استمرارية الخدمة.

من النصائح الهامة للمحافظة على استهلاك الكهرباء اتباع الإرشادات التالية:

- ضمان سلامة العداد وعدم التلاعب به لتجنب انقطاع غير متوقع للتيار الكهربائي.

- مراقبة الرصيد بانتظام وشحن العداد قبل نفاد الكمية لمنع التوقف المفاجئ للخدمة.

- الاستفادة من الميزات مثل الإنذارات التي يقدمها العداد لتحذير المستخدمين عند اقتراب رصيدهم من النفاذ.

- جدولة أوقات شحن العداد خصوصاً لمستخدمي شريحة رقم 1 لتجنب التحول إلى شريحة أسعار أعلى، ويفضل القيام بذلك في الأسبوع الأول من كل شهر.

يهم أيضًا تجنب أي تحركات غير مصرح بها مثل فتح غطاء العداد أو تحريكه دون إذن، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرض غرامات. وفي حال الحاجة إلى تغيير مكان العداد، يجب الاتصال بالشركة المعنية لترتيب الإجراءات اللازمة.

تأتي هذه الإجراءات في سياق سعي الحكومات والشركات لتبني تقنيات ترشيد الاستهلاك في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة والعالم تحديات اقتصادية ضخمة قد تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة وتوفرها.