انت الأن تتابع خبر اهلاً بحياة الرفاهية.. اشارات مهمة تدل على وجود ذهب وكنز وخبير يشرح أفضل طريقة لكشف الذهب المدفون في الأرض.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تغذي فكرة العثور على الذهب واستخراج الكنوز ذات القيمة العالية من أعماق الأرض خيال الكثيرين حول العالم، حيث يحلمون بالثروة والتحول المفاجئ نحو حياة الرفاهية. البعض يتجه نحو البحث العشوائي عن هذه الكنوز دون معرفة بالعلامات الدالة على وجودها، الأمر الذي يفضي إلى الكثير من المعاناة دون جدوى في الغالب.

بحسب خبراء في مجال التنقيب عن الذهب والكنوز، توجد علامات معينة ومجربة تشير إلى احتمال وجود ذهب أو تحف ثمينة في منطقة معينة. وتقدمت المصادر التخصصية بقائمة من أهم هذه العلامات التي تستند إلى تجارب عملية مطبقة على أرض الواقع.

أحد هذه الدلائل هي منطقة في أرض زراعية لا تنبت على الرغم من نمو النباتات في محيطها، ما يعد مؤشرًا على وجود معادن ثمينة تحتها. كما تعد علامة "الحمامة" المنقوشة على الأحجار بالقرب من موقع الكنز من الدلائل القيمة، خاصة أنها كانت تستخدم في الحقبة الرومانية لإخفاء الكنوز خلال الصراعات.

إضافة إلى ذلك، يعتبر نقش خف الجمل على الصخور مؤشرًا على وجود مغارة أو طريق يؤدي إلى كنز. وتشير الرموز أو النقوش التي تمثل عين إنسان إلى وجود جوهرة أو كنز في مغارة، حيث عادة ما يكون المدخل مقابلاً للرسم.

كذلك تعد الشمس المنقوشة ونقش الجرة من العلامات الدالة على الكنوز، حيث تشير الجرة المرسومة بأذن طويلة إلى وجود أواني فخارية مليئة بالمجوهرات والذهب تحت الأرض في الاتجاه الموازي للأذن المطولة.

وفي ختام القائمة، أشار الخبراء إلى علامة "التاج" كواحدة من أهم الدلائل على وجود ترسانة من الذهب والتماثيل الثمينة، وغالباً ما يؤدي نقش التاج الموجود على الصخور إلى مغارة أو سرداب يوصل إلى كنز ضخم، مع توقع أن يكون المدخل على بعد حوالي 12 متراً من موقع العلامة.

هذه المعلومات تعكس الطرق التاريخية والثقافية لإخفاء الثروات وكيف يمكن للعلم والخبرة أن تساعد في رحلة البحث عن الكنوز المدفونة، مشيرةً إلى أهمية التوجه بمعرفة ودراية بالعلامات التي تساعد في هذا المجال.