انت الأن تتابع خبر معجزة كبيرة لبذور ربانية صغيرة كالسحر تسد الشهية افقدة الملكة رانيا 30 كيلو من وزنها خلال 25 يوم..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تبنت الملكة رانيا العبدالله استراتيجية طبيعية لإنقاص الوزن بشكل سريع وآمن، معتمدة على استخدام عشبة الشمر بدلاً من الحميات الغذائية الصارمة.
في تصريحاتٍ صحفية
- كشفت الملكة رانيا عن فوائد الشمر، مؤكدة أنه يلعب دورًا مهمًا في كبح الشهية والمساعدة على فقدان الوزن خلال فترة قصيرة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن الشمر غني بالألياف التي تساعد على زيادة الإحساس بالشبع.
- وفي سياق متصل، قدمت الملكة رانيا شرحاً عن كيفية إعداد مشروب الشمر الفعال لحرق الدهون، حيث أوضحت أنه يتم إضافة ملعقة كبيرة من بذور الشمر إلى كوب من الماء المغلي ويُترك ليبرد قليلاً قبل شربه على الريق لتحقيق أقصى فعالية. ومن النصائح التي زودتها الملكة أيضًا استخدام ماء الليمون كبديل صباحي فعّال، والاستفادة من الشمر قبل النوم لتحفيز إنتاج الميلاتونين وتعزيز نوم هادئ.
- في ختام تصريحاتها، شددت الملكة رانيا على أهمية هذه الأساليب كحلول طبيعية ومريحة للراغبين في تقليل أوزانهم دون الحاجة إلى أدوية أو أنظمة غذائية قاسية. وأكدت على أهمية استشارة خبير تغذية أو طبيب قبل البدء بأي برنامج للتخسيس، نظرًا لأن التأثير قد يختلف بين الأفراد.