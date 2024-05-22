انت الأن تتابع خبر معجزة كبيرة لبذور ربانية صغيرة كالسحر تسد الشهية افقدة الملكة رانيا 30 كيلو من وزنها خلال 25 يوم..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبنت الملكة رانيا العبدالله استراتيجية طبيعية لإنقاص الوزن بشكل سريع وآمن، معتمدة على استخدام عشبة الشمر بدلاً من الحميات الغذائية الصارمة.

في تصريحاتٍ صحفية