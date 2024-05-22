انت الأن تتابع خبر وداعاً للأرق وعدم النوم.. ضعي هذه العشبة في كوب شاي ووشربها قبل النوم فإنها تعالج الأرق وتمنع توقف التنفس.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشير الأبحاث في المملكة المتحدة إلى أن مشكلة الأرق تؤثر بشكل كبير على السكان، حيث تظهر الإحصائيات أن 36% من البريطانيين يواجهون صعوبة في النوم مرة واحدة على الأقل أسبوعياً. وفي محاولة لمعالجة هذه القضية، اكتشف الباحثون فوائد محتملة لبعض الأعشاب في تعزيز نوم أفضل، وخاصة الشاي الذي يُعد كعلاج تقليدي للأرق.

أظهرت دراسة نُشرت في دورية Nature Communication العواقب السلبية لقلة النوم، حيث وجد أن الأشخاص الذين ينامون ست ساعات أو أقل في الأسبوع معرضون بنسبة 30% للإصابة بالخرف مقارنة بمن يحصلون على سبع ساعات من النوم. يعزى جزء من هذه المشكلة لعادات ما قبل النوم التي تلعب دوراً مؤثراً في جودة الراحة التي يحصل عليها الفرد.

من الأعشاب المُستخدمة في هذا السياق، الليمون بلسم، المعروف برائحة حمضياته العطرة والمستخدم تقليدياً لتخفيف التوتر وتحسين النوم. تحتوي هذه العشبة على حمض الروزمارينك الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والميكروبات ويُعتقد أنه يساهم في تعزيز النوم.

كشفت دراسة عام 2003 عن التأثير المُحسن لنوعية النوم عند تناول مزيج من بلسم الليمون وجذر حشيشة الهر، حيث لوحظ تحسن كبير في نوعية النوم لدى 100 امرأة تعانين من انقطاع الطمث مقارنة بمن تناولن دواء وهمي. بالإضافة إلى ذلك، أفادت دراسة أخرى بأن تناول 300 مجم من مستخلص العشبة مرتين يومياً لمدة 15 يوماً قلل من مستويات الأرق بنسبة 39% والقلق بنسبة 49%.

تقدم هذه النتائج دلالات واعدة على إمكانية استخدام بلسم الليمون كبديل طبيعي للعلاجات المنومة، مما يشير إلى فاعليته في توفير راحة أفضل للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في النوم.