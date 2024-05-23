انت الأن تتابع خبر “لاتهملوا كلامي هذه المرة”.. عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة جديدة وتكشف للعالم ماسيحدث بعد اسابيع! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت ليلى عبد اللطيف، المعروفة بتوقعاتها في عالم الفلك، عن سلسلة جديدة من النبوءات الصادمة خلال ظهورها الأخير على قناة الظفرة، مما أثار ضجة واسعة بين المتابعين. وقد تناولت توقعاتها عدة أحداث مؤسفة من المتوقع حدوثها قبل عيد الأضحى لعام 2024 في بعض البلدان العربية.

وأبرز ما كشفت عنه ليلي عبد اللطيف

هو توقعها لانتشار فيروس جديد في سلطنة عمان وعدم استقرار الوضع الأمني في لبنان، مشيرة إلى احتمال تعرض إحدى المحطات الفضائية للاعتداء ووقوع اشتباكات في بيروت.

بالإضافة إلى ذلك