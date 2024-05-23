معجزة فاكهة رخيصة تقوى عضلة القلب ولها مفعول سحري في تنظيف الكلى والكبد من السموم وتعزيز وظائف الدماغ !

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رياض - احمد صلاح - تؤكد خبيرة التغذية إيرينا مالتسيفا، في تصريحات نشرها موقع سبوتنيك، على القيمة الغذائية العالية للكرز الذي يعد مصدراً مهماً للطاقة والفيتامينات كـ E وC وB3 وB4 وB5، إضافةً إلى المعادن

مثل الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور. الكرز مفيد أيضًا في تحسين البصر، الهضم ووظائف الدماغ ويساهم في تخفيف التقلصات العضلية.

مالتسيفا أوضحت أن الكرز الداكن غني بمضادات الأكسدة مثل البوليفينول والأنثوسيانين، التي تعمل على حماية الجسم من الجذور الحرة وتقلل من خطر الشيخوخة وتطور الأورام. وأخبرت بأن تناول الكرز بكميات معتدلة يساعد في الوقاية من تجلط الدم بفضل مركب الكومارين ويقوي عضلة القلب بسبب احتوائه على البوتاسيوم.

وذكرت أن الكرز الأصفر والأبيض لهما فوائد خاصة بالنسبة للجهاز الهضمي والكلى والغدة الدرقية. وأضافت مالتسيفا أنه يُمكن للأطفال البدء في تناول الكرز من عمر سنة ونصف بمقدار حبة أو اثنتين يومياً، محذرة من أن الطفح الجلدي يعتبر علامة للتوقف عن تقديمه للطفل إذا ظهرت.

علاوة على ذلك، أفادت خبيرة التغذية أن الأطفال يمكن أن يتناولوا حتى 150 جرامًا من الكرز يوميًا بدءًا من سن الثالثة بشرط عدم وجود موانع صحية، بينما يكتفي البالغون بحوالي 300 جرام يومياً. كما شددت على الحذر من الإفراط في تناول الكرز نظرًا لميله لإحداث حساسية وعسر هضم، مشيرةً إلى ضرورة عدم تناوله مباشرة بعد الوجبات الرئيسية، خاصةً بسبب حموضته العالية التي قد تؤدي إلى انتفاخ البطن والتهاب المعدة.

تسلط هذه التصريحات الضوء على أهمية التوازن والوعي بكيفية التأثيرات الصحية للأغذية مثل الكرز، التي قد تعود بالنفع والضرر على الصحة العامة بناءً على كميات الاستهلاك.