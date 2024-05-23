انت الأن تتابع خبر حان وقت الرعب فخذوا حذركم .. ليلى عبداللطيف تكشف بالدموع ماسيحدث وتثير المخاوف قبل عيد الأضحى.. (الله يستر) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت ليلى عبداللطيف، العرافة اللبنانية المعروفة، سلسلة جديدة من التوقعات التي تنبئ بمخاوف صحية محتملة تواجه بعض الدول في المستقبل القريب

. خلال ظهورها الأخير على القنوات الفضائية، أعربت عبداللطيف عن توقعاتها باحتمال انتشار فيروسات وأمراض قبل عيد الأضحى المقبل، داعيةً إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة هذا الخطر.

وأشارت عبداللطيف إلى خطر ظهور فيروسات جديدة وسلالات متحورة قد تشكل تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة في المنطقة. تُعرف ليلى عبداللطيف بتنبؤاتها التي غالبًا ما تثير الجدل وسط الجمهور، فضلاً عن تزايد شعبيتها الملحوظة مع بداية كل عام جديد نتيجة توقعاتها السنوية.

كما نالت عبداللطيف اهتمامًا واسعًا مؤخرًا بعد تبؤها الصحيح لأحد الأحداث البارزة في عالم المشاهير، مما زاد من مكانتها وشهرتها بين الجمهور، خصوصًا على منصات التواصل الاجتماعي. هذا التأثير الممتد لتوقعاتها يبرز قدرتها على إحداث تغيير في الرأي العام.

تبقى توقعات ليلى عبداللطيف موضع مراقبة وتحليل، وتحمل تصريحاتها تأثيرات قد تساهم في تشكيل استراتيجيات الاستعداد والطوارئ الصحية لدى العديد من الحكومات والمؤسسات، في ظل التحديات الصحية المستجدة عالميًا.