"عشبة تلاقيها بكل منزل.. تحارب مرض النقرس وآلام المفاصل ولها فوائد أخرى..تعرف عليها لا تتجاهلها بعد اليوم!!

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رياض - احمد صلاح - تكشف الدراسات المعمقة وجود بذرة تُعرف بـ"بذرة الملوك"، المصنفة ضمن فصيلة اللالاكتيك، والمعروفة علمياً باسم Euphorbiaceae. هذه البذور الأصيلة من الهند، تنمو في شجيرات صغيرة تتميز بأوراقها البيضاوية الشكل والتي تحتوي على نتوءات وحواف مذبذبة، وقد سُميت قديماً بذرة الملوك نظراً لتعدد فوائدها.

تتفتح هذه الشجيرة بأزهار ذكورية تتجمع في أعلى القمة بخمسة أكواب، بينما تقع الأزهار الأنثوية في قاع العنقود. البذور تشكل قبة تتكون من ثلاث خلايا، كل خلية تحمل بذرة واحدة، ومنها يُستخرج الزيت المفيد ولكن الذي يتطلب الحذر في استخدامه.

يمكن استخدام زيت بذرة الملوك موضعياً لعلاج العديد من الأمراض كالملاريا والنقرس والتهاب الشعب الهوائية. وقد أشارت الدراسات إلى أنه عندما يُستخدم عن طريق الفم، ينبغي توخي الحذر لتجنب الأعراض الجانبية مثل الحرقة في الفم والمعدة والقىء.

يُعدّ استخدام بذرة الملوك بقدراتها المسهلة عنصراً رئيسياً في الطب الشعبي خاصة في الصين القديمة، حيث يتوجب على المرضى الالتزام بالجرعات المحددة لتجنب التأثيرات الجانبية الخطيرة. يُحذر بشدة من استعمالها من قبل النساء الحوامل والأطفال تجنباً لمخاطر قد تُهدد الصحة.

في نهاية المطاف، تستدعي بذور الملوك استشارة طبية ماهرة قبل استعمالها لتحديد الجرعة الآمنة والمناسبة، ناهيك عن تجنب أي تفاعلات غذائية قد تزيد من سميتها.