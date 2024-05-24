انت الأن تتابع خبر سم قاتل يجهله الكثير في الأرز!! طبيبة شهيرة تحذر من تناول الارز فهو يؤدي للوفاة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحذر الهيئات الصحية من شيوع ممارسات خطيرة بين الأشخاص في تخزين الأرز بطرق غير صحيحة، وهو ما ينبه إليه العديد من الخبراء والأطباء. أكد الدكتور طارق تدمير، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمراقبة، خطورة هذه الممارسات التي قد تؤدي إلى التسمم الغذائي أو حتى الموت بسبب استخدام مبيدات حشرية تظل فعالة حتى بعد الطهي.

وأوضح الدكتور تدمير أن تناول الغذاء، الذي نعده يوميًا، قد يتخلله وجود سموم كامنة نتيجة لأساليب التخزين الخاطئة. كما نبه إلى أن بعض مجتمعات الريف أحيانًا تستخدم محاصيل تحتوي على مركبات الفوسفيد السامة، والتي قد تتسبب في حالات وفاة فورية لا سيما في صفوف الأطفال والمراهقين.

تُعد أفضل الطرق الآمنة والطبيعية للتخلص من سوس الأرز وضمان سلامة تخزينه تتمثل في عدة خيارات، مثل استخدام أوراق النعناع الطازجة، رش الفلفل الأسود، ونقع الأرز ثم تجفيفه ومزجه مع الثوم والملح. كما يمكن تبريد الأرز في الثلاجة للقضاء على الميكروبات، أو عبر رشه بمكونات طبيعية مثل مسحوق الخبز، الكركم، أو الفلفل الحار المطحون. الاستعانة بقطع صغيرة من الليمون قد تكون خيارًا بديلًا أيضًا.

تأتي هذه المعلومات لتسليط الضوء على الحاجة الماسة لتبني أساليب التخزين الصحيحة لتجنب المخاطر الصحية، ما يستدعي الانتباه وأخذ الحيطة للحفاظ على سلامة الغذاء المُعد في المنزل.