انت الأن تتابع أسرع والذ تحلية هتعمليها في مطبخك للولاد بدون فرن ولا بيض والنتيجة طعم ولا في الخيال.. هتعجب كل اللي يدوقها!خبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعلمي تحضير حلوى الكيك الباردة في دقائق، وهي وصفة مثالية لصنع التحلية بسرعة وسهولة في المنزل، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة، حيث تبحث العديد من السيدات عن حلويات لا تحتاج إلى استخدام البيض أو الفرن. هذه الوصفة ليست فقط مبهرة في مظهرها ولكن طعمها لا يقاوم أيضًا.

تتكون وصفة الكيك البارد من ثلاث طبقات رئيسية تشمل المكونات الآتية:

للطبقة الأولى:

400 جرام من بسكويت الشاي المطحون و100 جرام من الزبدة المذابة.

للطبقة الثانية:

أربع ملاعق من الكاكاو الخام، لتر من الحليب، ست مكعبات من الشوكولاتة الخام، 3-4 ملاعق من الدقيق، وست ملاعق من السكر.

للطبقة الثالثة:

برطمانان من الجيلي، لتر من الحليب، أربع ملاعق من السكر وأربع ملاعق من الدقيق.لتحضير هذه الحلوى الباردة، ابدئي بخلط الزبدة مع البسكويت المطحون ثم اضغطي الخليط في صينية وضعيها في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.

في قدر على النار