انت الأن تتابع خبر انا احذركم للمرة المليون لكنكم لا تستمعون .. ليلى عبداللطيف ترعب هذه الدول مما سيحدث معهم قريبا..! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت ليلى عبد اللطيف، عالمة الفلك، عن مجموعة من التوقعات المثيرة للقلق في سلسلة من التصريحات الصحفية، حيث حذرت الجمهور من عدة تحديات محتملة التي قد تواجههم في الأيام القادمة
. وأكدت على ضرورة اليقظة والاستعداد لمواجهتها.
- كشفت عبد اللطيف عن إمكانية وقوع كارثة قد تحدث في المستقبل القريب جداً، دون أن تحدد توقيتاً معيناً لحدوثها. وفي تصريحاتها، ذكرت أن لبنان قد يتعرض لعواصف شديدة وأمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات مدمرة. كما ألمحت إلى توقعات خطيرة أخرى تشمل جريمة كبرى قد تستهدف إحدى البنوك العالمية الرائدة، محذرة من إمكانية حدوث أعمال عنف وتفجيرات إرهابية.
- وأضافت عبد اللطيف إلى توقعاتها احتمالية قيام دولة عربية بتعليق رحلاتها الجوية بسبب ظروف غامضة قد تؤثر على استقرار المنطقة. ومن إنجازاتها في التنبؤات السابقة، ذكرت عن اكتشاف علمي قد يعود بالنفع في علاج السرطان وتوقعت كذلك أزمة اقتصادية أثرت على إيلون ماسك، بالإضافة إلى زلزال مدمر في اليابان تبعه موجة تسونامي خطيرة.
- ليلى عبد اللطيف تعتبر من الشخصيات التي تحظى بمتابعة كبيرة عالمياً بفضل تحليلاتها الجريئة والتي غالبا ما تركز على تأثير توقعاتها على تصورات واستعدادات الناس للمستقبل.