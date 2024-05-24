انت الأن تتابع خبر انا احذركم للمرة المليون لكنكم لا تستمعون .. ليلى عبداللطيف ترعب هذه الدول مما سيحدث معهم قريبا..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت ليلى عبد اللطيف، عالمة الفلك، عن مجموعة من التوقعات المثيرة للقلق في سلسلة من التصريحات الصحفية، حيث حذرت الجمهور من عدة تحديات محتملة التي قد تواجههم في الأيام القادمة

. وأكدت على ضرورة اليقظة والاستعداد لمواجهتها.