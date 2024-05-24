انت الأن تتابع خبر طلعنا بنقلي الباذنجان غلط.. ملعقة واحدة فقط من هذا المكون على الباذنجان مش هيشرب نقطة زيت.. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعدّ الباذنجان المقلي أحد أهم الأطباق في المطبخين الشرقي والمصري، حيث يتمتع بمذاقه الشهي وخصائصه الغذائية المفيدة المرتبطة بغناه بالحديد والفيتامينات. ومع ذلك، يؤكد العديد من الأطباء على أهمية تناول الباذنجان بانتظام ولكن ينصحون بتجنب الطرق التقليدية التي تعتمد كثيراً على الزيت أثناء القلي لما لها من آثار سلبية على الصحة.

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