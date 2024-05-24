انت الأن تتابع خبر طلعنا بنقلي الباذنجان غلط.. ملعقة واحدة فقط من هذا المكون على الباذنجان مش هيشرب نقطة زيت.. والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يُعدّ الباذنجان المقلي أحد أهم الأطباق في المطبخين الشرقي والمصري، حيث يتمتع بمذاقه الشهي وخصائصه الغذائية المفيدة المرتبطة بغناه بالحديد والفيتامينات. ومع ذلك، يؤكد العديد من الأطباء على أهمية تناول الباذنجان بانتظام ولكن ينصحون بتجنب الطرق التقليدية التي تعتمد كثيراً على الزيت أثناء القلي لما لها من آثار سلبية على الصحة.
في هذا السياق
- يشارك أحد أبرز الطهاة في مصر، طريقة بديلة وصحية لتحضير الباذنجان المقلي دون استخدام الزيت. هذه الطريقة تتضمن تقطيع الباذنجان إلى شرائح رفيعة أو مكعبات، بناءً على الرغبة، ومن ثم تسخين الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية. يُرش الباذنجان المقطع بالملح والفلفل، ويُضاف إليه توابل إضافية حسب الذوق مثل الثوم المسحوق أو البابريكا.
- يوضع الباذنجان المتبل على صينية فرن مجهزة بورق القصدير أو طبقة رقيقة من زيت الطعام لمنع الالتصاق، ويُخبز في الفرن المسخن مسبقًا لمدة تتراوح بين 20 إلى 25 دقيقة أو حتى يصبح الباذنجان طريًا وذهبي اللون.
- يُعد هذا الأسلوب في الطهي خيارًا مثاليًا لمحبي الباذنجان الراغبين في الاستمتاع بنكهته الغنية دون التعرض للمخاطر الصحية المترتبة على استخدام كميات كبيرة من الزيت. تقديمه الباذنجان بهذه الطريقة في أحد أرقى مطاعم مصر يؤكد على التوجه العام نحو الطهي الصحي الذي يراعي الجودة الغذائية والطعم الرفيع.