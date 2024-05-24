انت الأن تتابع خبر معجزة كبيرة اذهلت أطباء العالم. هذه العشبة تقوى المناعة وتقضي على الورم ودواء سحري للسرطان.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُستخدم الريحان، نبات متعدد الفوائد غير المعروفة للكثيرين، في صناعات عديدة كصناعة معجون الأسنان، ويسهم في عمليات الهضم بفعالية، بحسب ما أوضح دكتور محمد سلام، خبير الأعشاب

. يتميز الريحان بأنه عشبة من عائلة النعناع، له استخدامات متنوعة في المطبخ، خصوصًا في الأطباق الإيطالية، ويزرعه الكثيرون في منازلهم نظرًا لسهولة زراعته.

يرجع تفضيل الناس لزراعة الريحان محليًا إلى سهولة تنميته في المساحات الصغيرة وإمكانية استخدام أوراقه الطازجة بشكل مباشر في تحضير الطعام. يحتوي هذا النبات على مضادات الأكسدة القوية، والزيوت العطرية كالكافور واللينالول، التي تعزز صحة الإنسان.

بالإضافة إلى استخدامه في المطبخ، يُعد الريحان مكونًا رئيسيًا في معجون الأسنان نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا. كما تشير البحوث إلى أن الريحان يساهم في تخفيف القلق والتوتر نتيجة لمستويات الهرمون المرتبطة بالتوتر التي يمكن للريحان التقليل منها. وأيضًا يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية نظرًا لاحتوائه على فيتامينات ومعادن مهمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم.

تكمن أهمية الريحان أيضًا في قدرته على مقاومة الأمراض المنقولة بالأغذية وتحسين الصحة العامة ورائحة الفم، حيث إن مضغ بعض أوراق الريحان يمكنه أن يُحسن من النفس الكريهة. يدعم الريحان الجهاز الهضمي ويقوي مناعة الجسم ضد العديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، مشيرًا إلى إمكانية استخدامه في علاجات التهاب الجهاز التنفسي والاكتئاب.

وباختصار، يمثل الريحان عشبة غنية بالفوائد الصحية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، ما يجعله جزءًا لا غنى عنه في الاستخدامات اليومية والطبية.