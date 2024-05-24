انت الأن تتابع خبر هتنبهري من الطريقة.. تخزين البطاطس من السنة للسنة بمكون واحد فقط وبدون ثلاجة أو فريزر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعمل ربات البيوت في مصر على تخزين البطاطس سنويًا، خاصة خلال موسم الحصاد حيث تعج الأسواق بالكميات الكبيرة والأسعار المعقولة. يرجع الاهتمام المتزايد بتخزين البطاطس إلى تعدد طرق استخدامها في الطهي ورغبة السيدات في الحفاظ عليها طازجة لفترات طويلة تصل إلى سنة كاملة. وفي هذا السياق، نوفر لكم عبر موقعنا الإلكتروني دليلًا مفصلًا يشرح

كيفية التخزين الأمثل للبطاطس باستخدام النشا.

تتمثل الخطوة الأولى في اختيار البطاطس المناسبة للتخزين، حيث يجب انتقاء الحبات خالية من العيوب مثل البقع وتغير اللون أو الأخرام. ويُفضّل أن تكون البطاطس متوسطة الحجم لضمان التخزين المثالي.

بعد اختيار البطاطس المناسبة، يجب تنظيفها جيدًا بالماء البارد وتجفيفها في الهواء لضمان عدم بقاء الماء على سطحها مما قد يؤدي إلى تلفها. التكنيك يكمن في تجنب الفرك القوي أثناء الغسيل للحفاظ على سلامة القشرة.

أما بالنسبة لعملية التخزين نفسها، فيتم وضع طبقة من النشا في قاع الوعاء المحكم الغلق، ثم توضع طبقة من البطاطس فوقها، وتتبعها طبقة أخرى من النشا، وهكذا حتى امتلاء الوعاء، مع التأكيد على تغطية كافة الحبات بالنشا جيدًا.

تخزين البطاطس يجب أن يكون في مكان جاف، مظلم وبارد، ومن الضروري تجنب وضعها في الثلاجة أو الفريزر. العناية بتفاصيل التخزين واختيار المكان المناسب يضمنان الحفاظ على جودة البطاطس لمدة تصل إلى سنة كاملة، مما يسمح باستخدامها في الطهي بنفس الجودة والفاعلية.

بهذه الطريقة