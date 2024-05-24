دهنه واحده فقط والكل هيندهش من جمال بشرتك..!! ضع زيت الزيتون مع القرنفل في هذا المكان ليلة واحدة قبل النوم ..هتتدعيلي طول عمرك!!

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رياض - احمد صلاح - كشفت التجارب على وصفة الفازلين والقرنفل أن لها تأثيرات ممتازة في علاج مشكلات البشرة المختلفة، مما جعل الكثير من السيدات يتجهن لاعتمادها بديلاً عن المستحضرات التجميلية الغالية والمحملة بالكيماويات. تعزز هذه الوصفة من نضارة وتفتيح البشرة بشكل فعال.

من الفوائد البارزة لوصفة الفازلين والقرنفل:

- تجعل البشرة أكثر نعومة وإشراقاً.

- تساهم في ترطيب البشرة.

- تقضي على الشوائب والبثور.

أما عن طريقة التحضير، فهي تشمل خطوات بسيطة ومكونات غير مكلفة:

المكونات:

- ملعقتان صغيرتان من الفازلين.

- ملعقة كبيرة من النشا.

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

تبدأ بذوبان الفازلين في الميكروويف، ثم يضاف باقي المكونات ويخلط جيداً للحصول على مزيج متجانس يوضع في الثلاجة. لاستخدام الوصفة، يُطبق المزيج على البشرة بعد تنظيفها، ويُترك لمدة 25 دقيقة قبل أن يُغسل بالماء الفاتر.

ينصح بتكرار العملية يومياً لملاحظة أفضل النتائج.