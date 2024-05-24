انت الأن تتابع خبر تخلصي من الشيب وتساقط الشعر.. وصفة منزلية طبيعية تقضي بدقائق على الشعر الأبيض بشكل نهائياً وتقوى الشعر وتجعله لامع وقوى.! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تتبنى النساء استراتيجية جديدة في معالجة تساقط الشعر من خلال اللجوء إلى المكونات الطبيعية، ومن بينها القهوة التي ثبتت فعاليتها في تحسين صحة الشعر.
وبحسب التجارب والمعلومات المتوفرة
- تساهم القهوة بشكل كبير في علاج الشعر الخفيف والجاف، إضافة إلى قدرتها على مواجهة الشيب بنتائج ملفتة.
يتم تحضير وصفة القهوة
- باستخدام مكونات بسيطة تشمل كوباً من الحناء، ملعقة من زيت السمسم، ملعقة من عصير الليمون، ربع كوب من القهوة المطحونة، وملعقة من زيت الزيتون. تخلط هذه المكونات جيداً في وعاء حتى تتجانس تماماً، مما يسهل استخدامها على الشعر.
لضمان تحقيق أفضل النتائج
- يجب تطبيق الخليط على الشعر المغسول مسبقاً والخالي من الدهون الزائدة. يُنصح بتوزيع الخليط على جذور الشعر والمناطق التي يظهر فيها الشيب، ويُفضل ترك الخليط طوال الليل أو لمدة لا تقل عن ثماني ساعات، ثم شطفه بالماء الفاتر والشامبو في صباح اليوم التالي.
- الدراسات التي قامت بها نساء استخدمن هذه الوصفة تُظهر تحسناً ملحوظاً في لمعان الشعر ونعومته، وذلك بفضل الخصائص الطبيعية للقهوة. توفر هذه الطريقة بديلاً طبيعياً وآمناً لمنتجات العناية بالشعر المحملة بالكيماويات، التي قد تؤثر سلباً على صحة الشعر بشكل عام.