انت الأن تتابع خبر تخلصي من الشيب وتساقط الشعر.. وصفة منزلية طبيعية تقضي بدقائق على الشعر الأبيض بشكل نهائياً وتقوى الشعر وتجعله لامع وقوى.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتبنى النساء استراتيجية جديدة في معالجة تساقط الشعر من خلال اللجوء إلى المكونات الطبيعية، ومن بينها القهوة التي ثبتت فعاليتها في تحسين صحة الشعر.

وبحسب التجارب والمعلومات المتوفرة

تساهم القهوة بشكل كبير في علاج الشعر الخفيف والجاف، إضافة إلى قدرتها على مواجهة الشيب بنتائج ملفتة.

يتم تحضير وصفة القهوة

باستخدام مكونات بسيطة تشمل كوباً من الحناء، ملعقة من زيت السمسم، ملعقة من عصير الليمون، ربع كوب من القهوة المطحونة، وملعقة من زيت الزيتون. تخلط هذه المكونات جيداً في وعاء حتى تتجانس تماماً، مما يسهل استخدامها على الشعر.

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