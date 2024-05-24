الحل الاسهل لفقدان الوزن بدون رجيم .. فاكهه رخيصة الثمن يحبونها الاردنيين تحمي الكبد والكلى من التلف وتعزز من وظائف الدماغ وتخفض سكري الدم.!

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رياض - احمد صلاح - تُظهر الأردن كمنطقة بارزة في زراعة الجوافة، حيث تبلغ المساحات المزروعة بأشجار الجوافة حوالي 2296 دونماً.

تنتشر هذه المزارع في عدة مناطق مثل بلدة سحم وبني كنانه في إربد، إضافة إلى مادبا، والبربيطة في الطفيلة، والأغوار، فضلاً عن بعض المناطق الجنوبية في الأردن.

تتميز الجوافة بفوائدها الصحية المتعددة، حيث تحتوي على نسب عالية من فيتامين C والليكوبين ومضادات الأكسدة التي تسهم في خفض مستوى السكر بالدم بفضل محتواها الكبير من الألياف وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، مما يُعزز من الوقاية من مرض السكري ويُنظم مستويات السكر بالجسم بكفاءة.

كذلك، تُعتبر الجوافة مفيدة لصحة العيون بسبب غناها بفيتامين أ الذي يُحافظ على الرؤية ويقي من تدهورها. وفيما يتعلق بالبحث العلمي، أظهرت دراسات أجراها المركز القومي للبحوث في مصر أهمية ورق الجوافة في حماية الكبد والكلى.

في سياق الهضم، تعد الجوافة مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية، ما يجعلها علاجًا فعالًا للإمساك ومدعمًا قويًا للجهاز الهضمي. أما فيما يخص الوظائف العقلية، فإن فيتامين ب3 وب6 الموجودان في الجوافة يعززان الدورة الدموية للدماغ ويحفزان الوظيفة المعرفية.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه الجوافة نزلات البرد والفيروسات بفعالية، نظرًا لغناها بفيتامين C والحديد، ويسهم استهلاكها أيضًا في فقدان الوزن وتحسين صحة القلب من خلال توازن الصوديوم والبوتاسيوم بالجسم وتنظيم ضغط الدم وخفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار.

في ختام الأمر، تُعرف الجوافة بفعاليتها العلاجية والوقائية مما يعزز من الفائدة الاقتصادية لزراعتها وتوفرها في الأسواق الأردنية، مما يؤكد على أهمية دعم هذا القطاع الزراعي.