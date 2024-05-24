انت الأن تتابع خبر اوعي تشتريها من برا.. أعملي بديل الأندومي الحار في المنزل بطعم رائع وبطريقة أمنه وهتعجب اولادك "! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تروج الأنباء المحلية لطريقة جديدة وصحية لإعداد الإندومي الحار في المنزل، لتفادي المخاطر الصحية المرتبطة بنسخته التجارية والمرتفعة السعر، فضلاً عن التأثيرات التي قد تلحق بالأطفال نتيجة تناولهم للمنتجات الجاهزة بكثرة. هذه الطريقة، التي تعتبر بديلاً اقتصادياً وأكثر أماناً، تحظى بتقدير خاص وسط العائلات التي تبحث عن خيارات غذائية مناسبة لصغارهم.
لتحضير الإندومي المنزلي الحار
- يُنصح باستخدام نصف كيلو من المكرونة الإسباجتي ومكعبين من مرق الدجاج، إضافة إلى مجموعة من التوابل تشمل الفلفل الأسود، الكمون، البصل البودر، الثوم البودر، الكاري، البابريكا، وملعقتين من الشطة الحمراء الحارة، بالإضافة إلى زيت الطعام والملح.
- تبدأ العملية بغلي الماء في قدر كبير، يضاف إليه مكعب مرق الدجاج والملح، ثم توضع المكرونة لتسلق نصفيًا. بعد ذلك، يتم تصفية المكرونة وإبقاؤها جانباً حتى تحضير التتبيلة في مقلاة، حيث تذوب مكعب المرقة ويضاف إليها الزيت والتوابل.
- أخيراً، تُمزج المكرونة مع التتبيلة وكمية مناسبة من ماء السلق للحصول على الطعم المثالي للإندومي الجاهز. يُقدم الطبق ساخناً ويُتوقع أن ينال إعجاب جميع أفراد العائلة.
- يأتي هذا التحول في الطهي المنزلي كخيار مثالي للأسر التي تهدف إلى تقديم وجبات صحية وآمنة لأطفالها دون إنفاق أموال طائلة على المنتجات الجاهزة، مع التأكيد على القيمة الغذائية والتحكم في المكونات المستخدمة.