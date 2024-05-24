نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نزلت 50 كيلو واتخضيت وأنا بتفرج على نفسي في الفيديوهات القديمة".. شيماء سيف تعلن خضوعها لعملية تكميم معدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة شيماء سيف عن خضوعها لـ عملية تكميم المعدة، بعدما أثر زيادة الوزن على صحتها وبالأخص ساقها والتي كانت ستجري عملية جراحية لتغيير مفصل الركبة، وذلك خلال لقائها في برنامج "كلام الناس"، مع الإعلامية ياسمين عز المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر.

وقالت شيماء سيف خلال في لقائها: “عملت تكميم معدة، وأنا صاحبة مقولة ليه أعمل رجيم وأنا قدامي شوكولاتة، وأنا كنت بقول إلا صحتي والسنة اللي فاتت رجلي دون سابق إنذار وركبتي مش قادرة أتنيها، ولما بطلع السلم بصرخ وبحس بوجع فظيع، وكلمت دكتور وقالي لازم تعملي أشعة وقالي لازم نعمل تغيير مفصل حالًا، وهنا حسيت أني واحدة تانية”.

وتابعت شيماء سيف حديثها قائلة: “أنا بكره المستشفيات وانهارت وجالي اكتئاب، والفنانة يسرا قالتلي أنتي فيكي حاجة، ووقفت التصوير وحكيت لها، وقالتلي نروح لدكتور تاني وفعلًا طمني وقالي مش محتاجة عملية ولكن إنتي شيلتي ركبتك حمل واحدة مشيت 80 سنة، وخدت القرار بتاع التكميم شكة دبوس، ومي كساب كانت بتزن عليان علشان أعملها وصلت لمرحلة لما بشوف حد بياكل بقيت قرفانة منه”.

وأختتمت شيماء سيف: “نزلت 50 كيلو، وراضية جدًا عن شكلي دلوقتي وعايزة أوقف كده، ومبسوطة أني بقيت أركع وأنا بصلي، الأول كنت بصلي على كرسي زي الناس الكبيرة، وربنا يديم علينا الصحة.. بتفرج على نفسي في الفيديوهات القديمة بتخض، أنا مكنتش بشوف نفسي كده كنت بشوف نفسي قمر، دلوقتي بشوف نفسي فيها مدينة رأس سدر”.