انت الأن تتابع خبر عصير خارق يخفض نسبة السكر في الدم خلال دقائق .. كوب واحد منه يعادل جرعة انسولين كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعرف داء السكري النوع 2 بأنه نتيجة لضعف إنتاج الأنسولين في البنكرياس، وهو الهرمون الذي ينظم سكر الدم. عندما ترتفع مستويات السكر في الدم نتيجة لهذا الضعف، يواجه الجسم العديد من المشاكل الصحية. وفقًا لموقع "روسيا اليوم"، يمكن تعزيز إنتاج الأنسولين وتنظيم نسبة السكر في الدم من خلال اتخاذ قرارات نمط حياة صحي، ومن بين التدخلات الواعدة شرب عصير الرمان.

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Current Developments in Nutrition، أن تناول جرعة واحدة من عصير الرمان سعة ثمانية أونصات يؤثر إيجابيًا على مستويات السكر في الدم. أجريت الدراسة على واحد وعشرين شخصًا بصحة جيدة، حيث تناولوا إما الماء أو عصير الرمان أو الماء مع جلوكوز وفركتوز متساويين في محتوى السكر الموجود في عصير الرمان. لم يغير تناول الماء من مستويات السكر في الدم لدى جميع المشاركين، لكن تناول عصير الرمان أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الجلوكوز وزيادة ملحوظة في مستويات الأنسولين عند الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات الأنسولين.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت دراسة أجريت في إسرائيل بمعهد عائلة رابابورت لأبحاث العلوم الطبية، بالتعاون مع مركز رامبان الطبي، أن عصير الرمان قد يوفر فوائد إضافية لمرضى السكري. وقد أظهرت الدراسة أن السكريات الموجودة في عصير الرمان، على الرغم من تشابهها مع سكريات عصير الفواكه الأخرى، لم تؤثر سلبًا على مؤشرات مرض السكري. بل بالعكس، تبين أن العصير يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وهي حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى انسداد الشرايين بمواد دهنية.

تشمل أعراض مرض السكري النوع 2:

التبوّل المتكرر وخاصة في الليل.

الشعور المستمر بالعطش.

الشعور بالتعب الشديد.

فقدان الوزن دون محاولة.

عدم وضوح الرؤية.

وبالتالي، يُعتبر عصير الرمان تدخلًا واعدًا يمكن أن يساعد في تحسين حالة مرضى السكري النوع 2 وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يعزز صحة الأفراد بشكل عام.