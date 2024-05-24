انت الأن تتابع خبر قولي وداعاً لحرارة الصيف وبتكاليف قليلة.. طريقة مبتكرة لصنع تكييف من المروحة العادية بخطوات سهلة وبسيطة وأكثر برودة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبتكر الأسر طرقًا مبتكرة لمقاومة حرارة الصيف بتكاليف مقبولة، حيث أصبح من الممكن تحويل المراوح العادية إلى أجهزة تكييف منزلي. تتيح هذه الطرق استخدام أدوات بسيطة متوفرة في كل منزل لتحقيق بيئة أكثر برودة.

تتطلب الطريقة الأولى فك براغي شبكة المروحة الأمامية ولف أنبوب نحاسي بقطر 6 مم حول الجهة الخارجية للشبكة في شكل دوائر. يعاد تركيب الشبكة الأمامية مع الأنبوب النحاسي المرتبط، وتتم مواصلة الأنبوب الشفاف المرن بقطر 9.5 مم بمضخة نافورة والأنبوب النحاسي.

كما يستخدم معجون سباكة للاتصال الآمن بين أجزاء الأنبوب، ويملأ المبرد بماء مثلج. يجب وضع منشفة تحت المروحة لامتصاص الماء المتكثف ويتم تشغيل المضخة والمروحة للحصول على هواء بارد.

في الطريقة الثانية، يستخدم وعاء يحتوي ماء مملح ومجمد وثلج يوضع أمام المروحة. يمكن كذلك استخدام زجاجة بلاستيكية، تُملأ بنسبة 70% بالماء و10% ملح وتُترك 20% منها فارغة. تُوضع الزجاجة في الفريزر حتى يتجمد المحتوى ثم تُوضع في وعاء كبير أمام المروحة. الثلج المعالج بالملح يصبح أكثر برودة مما يسهم في خفض درجة الحرارة.

هذه الطرق المنزلية البسيطة توفر وسيلة فعّالة واقتصادية للتغلب على حرارة الصيف، مما يجعلها خيارًا جذابًا للكثيرين الباحثين عن الراحة في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة دون تكبد تكاليف بأجهزة التكييف التقليدية.