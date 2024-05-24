وصفة هتصغرك 20 سنة .. الفازلين وزيت الزيتون قبل النوم يحولك إلى ملكة جمال إذا استخدمتيه بهذه الطريقة لمدة 3 أيام

انت الأن تتابع خبر وصفة هتصغرك 20 سنةالفازلين وزيت الزيتون قبل النوم يحولك إلى ملكة جمال إذا استخدمتيه بهذه الطريقة لمدة 3 أيام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البشرة الصافية النقية عنوانها هو الوجه لذلك تهتم كل السيدات والأشخاص المهتمين بالعناية الخاصة بالبشرة بالاعتناء بالوجه لانه أكثر عرضة إلى الشمس والاتربة لذلك يتم وضع كريمات الحماية ضد الشمس وكريمات المركبة ولكن كل هذه المنتجات فيها مواد كيميائية وتعتمد الكثير من السيدات على المواد الطبيعية والوصفات الطبيعية وأهمها هما مكونان الفازلين وزيت الزيتون

مكونات وصفة الفازلين وزيت الزيتون لتفتيح وترطيب الوجه

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة والتعرض للشمس اليومي يتم اسمرار المناطق المكشوف من الجسم والتي أهمها هي الوجه حتى بعد وضع كريم الحماية من الشمس فذلك يؤثر على البشرة لذلك فمن المهم معرفة وصفة الفازلين وزيت الزيتون لتفتيح البشرة بهذه

المكونات:

نصف ليمونة مبشورة

2 ملعقة زيت زيتون

ربع ملعقة صغيرة فازلين طبي

ملعقة كبيرة نشا

طريقة استخدام الفازلين وزيت الزيتون