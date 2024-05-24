انت الأن تتابع خبر احلى من محلات برا.. فطيرة شعبية حلوة مورقة طريقة مخبوزة بالعسل القشطة والعسل بابسط المكونات كلها من بيتك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُصنع فطيرة القشطة بالعسل، وهي من أكثر أنواع المعجنات شعبية خاصة بين البالغين، بمكونات بسيطة يمكن الحصول عليها من المنزل، مما يجعل طعمها أشهى من الجاهزة. تُعد هذه الفطيرة باستخدام مكونات تشمل الدقيق، الزيت النباتي، البيكنج بودر، الملح، السكر، وحليب للعجن، إلى جانب حشوة القشطة الممزوجة بالجبن الموزاريلا وزبدة طرية. يُضاف إلى الفطيرة القشطة عجينة خاصة تسمح بنشر طبقات متساوية من الخبز والحشو وتخبز في الفرن لتصبح ذهبية اللون.

من ناحية أخرى، تُعد الفطيرة باف باستري بخطوات مماثلة حيث تستخدم عجينة باف باستري مجمدة، جبن بارميزان، بيض مخفوق وفلفل أبيض. تقطع العجينة وتُفرد بشكل حلزوني وتُخبز لتكتسب لونًا ذهبيًا.

تُقدم هذه الوصفات لإعداد فطيرة القشطة بالعسل وفطيرة باف الباستري كطرق مبتكرة لإضفاء لمسة خاصة على وجبات الإفطار أو الضيافة في المنزل، مع ملاحظة أن هذه الأنواع من المعجنات تحتوي على سعرات حرارية عالية يجب مراعاتها.

تُظهر هذه الفطائر الطريقة التي يمكن بها تحويل المكونات البسيطة إلى وجبات لذيذة ومميزة تناسب مختلف المناسبات.