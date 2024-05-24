يمنع دخول العزاب اخطر 3 طرق لاستخدام القرنفل في غرفة النوم رقم 3 ستصيبك زوجك بالجنون

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رياض - احمد صلاح - زيت القرنفل يعتبر إضافة قيمة للوصفات الطبيعية، حيث يتمتع بخصائص صحية مذهلة حيث يستخدم زيت القرنفل في العديد من الوصفات الطبيعية بفضل فوائده العديدة فهو غني بالمواد المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات فيعتبر زيت القرنفل مطهرا طبيعيا فعالا يستخدم في تنظيف البشر ويعتبر أيضا مكملا مثاليا لتعزيز صحة الشعر والجلد ومن اهم هذه الوصفات هي وصفة اليوم سنعرفها الآن

وصفة زيت القرنفل لتقوية وتنعيم وفرد الشعر

يأتي هذا الزيت الهام للشعر وفوائده الكبيرة حيث يقوم زيت القرنفل لتقوية فروة الرأس وتنظيفها جيدا والتخلص من القشرة بعد استخدامه وبالاضافة إلى ذلك يقوم بزيادة ترطيب الشعر وجعله أكثر نعومة وتأتي طريقة استخدامه كالتالي أولا يجب إحضار

المكونات التالية:

٤ معالق من زيت القرنفل

معلقتين من زيت الزيتون

ومعلقة من اي زيت عطري محبب لإضافة رائحة جميلة

بعد ذلك قومي بخلط جميع هذه المكونات في إناء متوسط الحجم قريب إلى الصغير ويكون له غطاء محكم حتى لا تفسد هذه الوصفة ويتم وضعه دائما بالثلاجة ويتم الاخذ منه ووضع بضع قطرات على شعرك من هذا الخليط قبل الاستحمام بساعة وتركه عليها بعد تدليك فروة الرأس به وبعدها يتم شطفه بالشامبو المخصص لك