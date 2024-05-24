انت الأن تتابع خبر أفضل وصفة للتخلص من الشعر المجعد و الهايش في المنزل.. هيبقى حرير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث السيدات دوماً عن وصفات طبيعية للتخلص من الشعر المجعد والهايش بوصفات بسيطة، حيث يظل مظهر الشعر من أكثر الأشياء التي بها السيدات فهو يعبر عن جمالها وتظهر ملامح الأنثى ولكن تفضل تماماً التوجه إلى الوصفات الطبيعية بدون إستخدام كيماويات أو مواد فرد قوية حتى لا تضعف الشعراية أو تعرض الشعر للتساقط لذلك تعرف على وصفات طبيعية للشعر.

وصفة طبيعية لتنعيم الشعر

تعرف على المكونات المستخدمة في وصفة تنعيم وفرد الشعر وكيفية استخدام الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة.

المكونات المطلوبة:

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة من النشا.

القليل من العسل.

طريقة التحضير

يمكنك إحضار وعاء صغير ثم نضيف جميع المكونات التي تم ذكرها.

نقلب جيداً حتى نحصل على قوام متماسك.

يتم تقسيم الشعر ووضع الخليط على جميع على جميع أجزاء الشعر.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين.

ثم يغسل جيداً بالماء والشامبو وسوف تحصل على شعر ناعم وجميل.

طريقة مميزة لتنعيم الشعر بزيت السمسم

يمكنك التعرف على طريقة مميزة لتنعيم الشعر بطريقة سهلة وطبيعية وذلك من خلال استخدام زيت السمسم والفازلين بالخطوات التالية: