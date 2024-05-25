طريقة جهنمية لاتعرفها الفتيات.. اصبغي شعرك بالقرفة للحصول على اللون النحاسي بمكونات طبيعية وبدون صبغات كيميائيةضارة!!

انت الأن تتابع خبر طريقة جهنمية لاتعرفها الفتيات.. اصبغي شعرك بالقرفة للحصول على اللون النحاسي بمكونات طبيعية وبدون صبغات كيميائية ضارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرفت متابعات العناية بالشعر على تقنية فريدة لتلوين الشعر باللون النحاسي اللامع باستخدام مكونات طبيعية فحسب، مما يعزز الجمال دون الحاجة للمواد الكيميائية الضارة. تفضل العديد من السيدات والفتيات هذه الطريقة لما توفره من سحر وجاذبية للشعر مع الحفاظ على صحته.

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متخصصة في العناية بالشعر إلى أن الحنة والقرفة هما من المكونات الأساسية في هذه الطريقة. حيث يتم مزج ربع كوب من الحنة مع مقدار مماثل من زيت الزيتون، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من الفازلين، وملعقة من بودرة القرفة، وملعقة كبيرة من الخل الأبيض. يتم خلط هذه المكونات جيداً لتشكيل خليط يتم تطبيقه على الشعر وتركه لمدة تصل إلى نصف ساعة قبل غسله بشامبو طبيعي وترطيبه بزيت الزيتون.

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