انت الأن تتابع خبر العرافة ليلى عبد اللطيف تكشف توقع كارثي مرعب وتحذر خذوا حذركم من الان وقتها لن ينفع الندم.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت العرافة ليلى عبد اللطيف، المعروفة بتنبؤاتها المثيرة للجدل، تحذيرًا جديدًا خلال ظهورها الأخير في أحد البرامج التلفزيونية، حيث تنبأت بأحداث كارثية قد تقع قبل عيد الأضحى

شددت ليلي عبد اللطيف

على ضرورة الحذر واليقظة في مواجهة تغييرات كبرى قد تؤثر عالميًا، وأكدت على أهمية أخذ التحذيرات بجدية.

وقالت عبد اللطيف: