انت الأن تتابع خبر معشوقة الكبار والصغار.. تعلمي أخف وألذ عشاء أو إفطار العجة بالبطاطس الهشة بدون فرن بطعم خرافي مع الشاي..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُشكل العجة خيارًا مثاليًا لوجبات سريعة واقتصادية يمكن تناولها في الإفطار أو العشاء، حيث تتوافر مكوناتها بسهولة في كل بيت. تتميز هذه الوجبة بشعبيتها الواسعة، إذ يظهر حب الناس لها من خلال إقبالهم على شرائها من المطاعم المحلية نظرًا لمذاقها الغني والشهي، مما يجعل الكثير من الأمهات يبحثن عن طرق متنوعة لإعدادها في المنزل.

للحصول على وجبة غير مكلفة ولذيذة

يمكن تحضير عجة البطاطس بمذاق فريد ودون استخدام الفرن. تتكون هذه الوصفة من أربع حبات من البطاطس متوسطة الحجم، بصلة متوسطة، أربع بيضات كبيرة،

حزمة صغيرة من البقدونس الطازج، أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي، ملعقة صغيرة من الكمون المطحون، ملعقة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة صغيرة من القرفة.

لإعداد العجة