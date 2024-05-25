انت الأن تتابع خبر معشوقة الكبار والصغار.. تعلمي أخف وألذ عشاء أو إفطار العجة بالبطاطس الهشة بدون فرن بطعم خرافي مع الشاي..! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تُشكل العجة خيارًا مثاليًا لوجبات سريعة واقتصادية يمكن تناولها في الإفطار أو العشاء، حيث تتوافر مكوناتها بسهولة في كل بيت. تتميز هذه الوجبة بشعبيتها الواسعة، إذ يظهر حب الناس لها من خلال إقبالهم على شرائها من المطاعم المحلية نظرًا لمذاقها الغني والشهي، مما يجعل الكثير من الأمهات يبحثن عن طرق متنوعة لإعدادها في المنزل.
للحصول على وجبة غير مكلفة ولذيذة
- يمكن تحضير عجة البطاطس بمذاق فريد ودون استخدام الفرن. تتكون هذه الوصفة من أربع حبات من البطاطس متوسطة الحجم، بصلة متوسطة، أربع بيضات كبيرة،
- حزمة صغيرة من البقدونس الطازج، أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي، ملعقة صغيرة من الكمون المطحون، ملعقة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة صغيرة من القرفة.
لإعداد العجة
- يُفرم البصل باستخدام كبة الطعام وتُبشر البطاطس ثم تُخلط مع البصل المفروم والبقدونس. يخفق البيض مع الكمون والقرفة والملح في وعاء منفصل. بعد ذلك، يُسخن الزيت في مقلاة غير لاصقة ويُضاف إليه خليط البطاطس. تُطهى العجة على نار هادئة لمدة خمس دقائق حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي، ثم تُقلب ويُضاف البيض وتُغطى حتى تنضج بالكامل.
- تُقدم العجة ساخنة وهي اختيار مثالي يُظهر كيف يمكن للمكونات البسيطة والعملية أن تُحفِز الإبداع في المطبخ دون الحاجة إلى معدات معقدة أو مكلفة.