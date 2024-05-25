هل خلط الحليب مع العسل صحّي

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رياض - احمد صلاح - في ضوء ما يتضمنه الحليب والعسل من فوائد لا حصر لها، يمكننا إعداد المشروب الغني بالفيتامينات والمعادن وهو مشروب الحليب والعسل، والذي يعد من المشروبات سريعة التحضير والتي يفضلها الكثيرين لمذاقها الشهي، ونتعرف على فوائدها فتابعونا.

خلط الحليب مع العسل

يعد خلط الحليب مع العسل من الخلطات الشائعة كثيراً والتي يقبل على إعدادها الكثيرين، وطبقاً لما أوضحه خبراء التغذية أن مشروب العسل والحليب ينطوي على إمداد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية والتي من أبرزها تقوية الجهاز المناعي، حيث أن الحليب غني بالكالسيوم والعسل يحتوي على فيتامينات متعددة ومزجهما معاً يضاعف مستوى الفائدة المتحصلة.

فوائد شرب الحليب مع العسل

تركيبة غنية بالمغذيات: حيث يندرج ضمن المصادر الغنية بالبروتين والفيتامينات وكذلك الكالسيوم.

حيث يندرج ضمن المصادر الغنية بالبروتين والفيتامينات وكذلك الكالسيوم. يعزز المناعة والهضم: يعد العسل أفضل مضادات الفيروسات والبكتيريا، مع يعزز الجهاز المناعي، وكذلك الحليب يحوي مادة الغلوبيولين المناعية.

يعد العسل أفضل مضادات الفيروسات والبكتيريا، مع يعزز الجهاز المناعي، وكذلك الحليب يحوي مادة الغلوبيولين المناعية. يعزز النوم بشكل أفضل: كليهما العسل والحليب من المهدئت الطبيعية التي تجعلك تنعم بنوم هادئ.

كليهما العسل والحليب من المهدئت الطبيعية التي تجعلك تنعم بنوم هادئ. يدعم صحة العظام: لما يحويه الحليب من كمية كبيرة من الكالسيوم فهو يحافظ على سلامة العظام، كما يدعم العسل كثافة العظام ويحول دون هشاشتها.

الآثار الجانبية لخلط الحليب مع العسل

زيادة الوزن

عدم تحمل اللاكتوز

ردود الفعل التحسسية المحتملة

يرفع مستويات السكر في الدم

عسر الهضم

هل يمكن خلط العسل مع الحليب البارد أم الساخن؟