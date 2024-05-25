انت الأن تتابع خبر علاج الأرق وصعوبة النوم وما هي أسبابه - نيوز مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني الكثيرون من اضطراب النوم المعروف باسم الأرق، حيث يجدون صعوبة في النوم الجيد. وفقًا لدراسة حديثة من جامعة بنسلفانيا ، يصاب واحد من كل أربعة أشخاص بالأرق سنويًا. ورغم أن العديد يتعافون بشكل طبيعي ، إلا أن البعض يعانون من الأرق بشكل دائم. في هذا المحتوى ، سنستعرض أسباب الأرق المحتملة وسنقدم بعض الطرق الفعالة لعلاجه ولتحسين جودة النوم.

الأرق هو اضطراب في النوم حيث يصعب النوم جيدا. وفقًا لدراسة حديثة أجرتها كلية الطب بجامعة بنسلفانيا، يصاب واحد من كل أربعة بالأرق كل عام، لكن لحسن الحظ، يتعافى حوالي 75٪ من هؤلاء الأفراد دون أن يصابوا بأرق دائم بينما يتقدم الـ25٪ الآخرون إلى الأرق الحاد.

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أكثر عرضة لمواجهة إضطرابات النوم من الشباب. ومن المرجح أن تواجه الإناث مشاكل أكبر في النوم مقارنة بالذكور. هناك العديد من الأسباب المحتملة للأرق، بما في ذلك:

– مشاكل عاطفية أو نفسية مثل الإكتئاب أو القلق.

– ألم مزمن.

– الربو.

– فشل في القلب.

– الحساسية.

– بلوغ سن اليأس.

– متلازمة تململ الساق.

– الكافيين.

– الإفراط في التدخين أو تناول الكحول.

– اضطرابات الإيقاع اليومي، مثل اضطراب الرحلات الجوية الطويلة أو نوبات العمل الليلية.

يلجأ بعض الناس إلى الحبوب المنومة، إما دون وصفة طبية أو بوصفة طبية، مما قد يساعد على تحسين النوم أثناء تناولهم لها. لكن الأرق عادة ما يعود بعد زوال مفعول الحبوب المنومة لأن الأدوية لا تعالج الأسباب الكامنة وراء الأرق.

لذا سنقدم لكم أكثر الطرق الفعالة لعلاج الأرق والتخلص من صعوبة النوم: