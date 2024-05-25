انت الأن تتابع خبر تعلمي طريقة عمل شاي الكرك بالهيل وبالطريقة الأصلية الهندية في المنزل مثل الكافيهات بالضبط! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتمتع شاي الكرك بشعبية متزايدة، ويمكن تحضيره في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، مع الاستمتاع بنكهات تجمع بين العراقة والتحديث. يأتي هذا الشاي أصلاً من الهند وقد غزا العالم بمذاقه الفريد الذي يجمع بين الزعفران، الهيل والزنجبيل، مما يمنحه طابعًا متميزًا ومحبوبًا.

لتحضير شاي الكرك بالطريقة الهندية في المنزل

يحتاج الشخص إلى كوب من الماء، نصف علبة من اللبن المركز، ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأسود، نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون الخشن، بعض خيوط الزعفران، وملعقة كبيرة من السكر أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير