انت الأن تتابع خبر تعلمي طريقة عمل شاي الكرك بالهيل وبالطريقة الأصلية الهندية في المنزل مثل الكافيهات بالضبط! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يتمتع شاي الكرك بشعبية متزايدة، ويمكن تحضيره في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، مع الاستمتاع بنكهات تجمع بين العراقة والتحديث. يأتي هذا الشاي أصلاً من الهند وقد غزا العالم بمذاقه الفريد الذي يجمع بين الزعفران، الهيل والزنجبيل، مما يمنحه طابعًا متميزًا ومحبوبًا.
لتحضير شاي الكرك بالطريقة الهندية في المنزل
- يحتاج الشخص إلى كوب من الماء، نصف علبة من اللبن المركز، ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأسود، نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون الخشن، بعض خيوط الزعفران، وملعقة كبيرة من السكر أو حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- تبدأ بغلي الماء في وعاء، ثم إضافة الشاي وتركه على النار لمدة لا تقل عن ربع ساعة. بعدها يضاف اللبن المركز وتكرر عملية التقليب، ثم يضاف السكر وخيوط الزعفران والهيل. يستمر الغلي لمدة نصف ساعة حتى تتفاعل جميع المكونات وتندمج النكهات بشكل مثالي. بعد ذلك، يصبح الشاي جاهزًا للتقديم.
- على صعيد آخر، يتمتع شاي الكرك بفوائد صحية متنوعة بفضل مكوناته الغنية بالنكهات التي تساهم في فقدان الوزن وزيادة معدل الحرق في الجسم. ومع ذلك، هناك تحفظات صحية تشير إلى أن اللبن المغلي بكثرة قد يفقد قيمته الغذائية، وأن استهلاك الحليب في شاي الكرك قد يؤدي إلى زيادة الوزن، لكن يمكن تقليل هذه المخاطر بتعديل الوصفة.
- لذلك، يأتي شاي الكرك كخيار شهي وصحي إذا ما تم تناوله بمعتدل، مما يكسبه مكانة مرموقة في قائمة المشروبات المفضلة لدى الكثيرين حول العالم.