اعجاز رباني بطعام شهير متوفر بكل مطبخ يعزز صحة الدماغ ويقوى الذاكرة ويجعلها كالفولاذ.!

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رياض - احمد صلاح - يسلط تقرير صحفي جديد الضوء على قائمة تضم خمسة عشر نوعًا من الأطعمة المفيدة للدماغ والتي تساهم في تعزيز الذاكرة وتحسين وظائفها

حيث يأتي السمك الدهني

مثل السلمون والتونة، في مقدمة هذه القائمة نظرًا لغناه بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وينصح الخبراء بتناوله مرتين أسبوعيًا لدعم أداء الدماغ.

بالإضافة إلى ذلك

يبرز البيض كمصدر هام للكولين الذي يعزز التركيز والذاكرة، وتحمي المضادات الأكسدة الموجودة في قشرته خلايا الدماغ. كما يعتبر الماء من العناصر الأساسية للحفاظ على رطوبة الدماغ، مما يساعد على تحسين الذاكرة والتركيز.

وفي السياق نفسه