انت الأن تتابع خبر اعجاز رباني بطعام شهير متوفر بكل مطبخ يعزز صحة الدماغ ويقوى الذاكرة ويجعلها كالفولاذ.! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يسلط تقرير صحفي جديد الضوء على قائمة تضم خمسة عشر نوعًا من الأطعمة المفيدة للدماغ والتي تساهم في تعزيز الذاكرة وتحسين وظائفها
حيث يأتي السمك الدهني
- مثل السلمون والتونة، في مقدمة هذه القائمة نظرًا لغناه بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وينصح الخبراء بتناوله مرتين أسبوعيًا لدعم أداء الدماغ.
بالإضافة إلى ذلك
- يبرز البيض كمصدر هام للكولين الذي يعزز التركيز والذاكرة، وتحمي المضادات الأكسدة الموجودة في قشرته خلايا الدماغ. كما يعتبر الماء من العناصر الأساسية للحفاظ على رطوبة الدماغ، مما يساعد على تحسين الذاكرة والتركيز.
وفي السياق نفسه
- تُعد الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند من المكونات الفعّالة في حماية الدماغ، حيث يحتوي زيت الزيتون على بوليفينولات تحميه من الأمراض، بينما يدعم زيت جوز الهند قدرة الدماغ على استهلاك الطاقة ويقلل من تأثير الجذور الحرة.
- أيضًا، يلعب الأفوكادو دورًا في حماية الدماغ ضد السكتات الدماغية بفضل غناه بفيتامين K والفولات التي تعزز الوظائف الإدراكية، ويقدم التوت البري فوائد مضادة للأكسدة تقلل الالتهابات وتحمي الدماغ من التلف المرتبط بالشيخوخة.
- تم التأكيد على أهمية الكركم كعنصر نشط يحفز جزءًا معينًا من الحمض النووي يساهم في مقاومة الالتهابات ويعود بالنفع على صحة الدماغ والذاكرة. وكذلك يسهم الهندباء والجوز في دعم الدماغ بفضل عناصرهما الغذائية المتنوعة.
- في الختام، يُعد البروكلي والسبانخ من الخضراوات التي تتميز بمحتواها الغني بالمضادات الأكسدة، الفولات، والفيتامين K، مما يجعلها فعّالة في مقاومة التلف الناتج عن الجذور الحرة ودعم صحة الدماغ
- . ويشدد الخبراء على ضرورة تضمين هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي للحفاظ على وظائف الدماغ الصحية.