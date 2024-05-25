ابراج لن تبكي اعينهم النحس والحسد راحت من عليهم مع دخول شهر يونيو ماغي فرح تكشف عن الابراج الاكثر حظاً وسعادة ومالاً

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رياض - احمد صلاح - كشفت الخبيرة الفلكية ليلى عبداللطيف عن توقعاتها المثيرة للأبراج لعام 2024، حيث تنبأت بعام حافل بالأحداث الإيجابية والتغييرات الكبرى لعدد من الأبراج.

بدأت توقعاتها مع برج الحمل،

مشيرةً إلى أنه سيواجه العديد من الفرص الجديدة في المجالات المهنية والسفر، بفضل تأثيرات كوكب جوبيتر الإيجابية في مارس.

أما برج الجوزاء،

فقد أوضحت عبداللطيف أنه سيواجه بعض التحديات رغم الانفراجات المؤقتة، خاصة تلك الناجمة عن تأثيرات ساتورن. في حين ينتظر برج الأسد عامًا مليئًا بالمغامرات وفرص جديدة تعزز من شعوره بالحب والنجاح المهني.

تطرقت الخبيرة

أيضًا إلى الجانب الرومانسي، خصوصًا لبرج الحمل، حيث توقعت فرصة كبيرة للوقوع في الحب، منوهة على أهمية الاعتناء بالصحة للمحافظة على هذا التوجه الإيجابي. وأشارت إلى أن شهري أكتوبر ونوفمبر سيكونان الأفضل لمواليد هذا البرج من الناحيتين الشخصية والمهنية.

شملت تحليلاتها برجي العذراء والميزان، حيث توقعت سنة مليئة بالتحديات لبرج الميزان، بينما يمكن أن تتوقع العذراء أوقاتًا أفضل من مارس إلى مايو. كما نصحت مواليد برج العقرب بتجنب التعاملات المالية الخطرة، في حين أن برج الجدي سيجد تحسنًا كبيرًا في الفرص المهنية والمالية والعلاقات العاطفية.

وبذلك،