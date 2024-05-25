انت الأن تتابع خبر ودعاً لصبغات الكيميائية الضارة للشعر ... طريقة آمنه لصبغ الشعر بمكونات طبيعية لعشاق لون بني غزالي بالقهوة والكاكاو أحلي وأرخص من صالونات التجميل.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تكشف مصادر مطلعة في صناعة التجميل عن توجه جديد يغزو عالم العناية بالشعر، حيث يقبل العديد من الأشخاص على استخدام المكونات الطبيعية كالقهوة والكاكاو والحناء لصبغ الشعر، خاصة خلال فترات الاحتفالات والأعياد.

تأتي هذه الخطوة كبديل صحي وآمن، في مقابل المواد الكيميائية الضارة المستخدمة في صالونات التجميل، التي قد تؤدي إلى تلف الشعر.

خبراء الجمال يؤكدون أن اللون البني الذي يمكن تحقيقه من خلال خلطة القهوة والكاكاو يتناسب مع مختلف أنواع البشرة ويعزز من جمال وحيوية الشعر. كما تساهم هذه المكونات في تعزيز صحة الشعر بتحسين نعومته وزيادة كثافته، بالإضافة إلى مكافحة قشرة الرأس.

لتحقيق أفضل النتائج، ينصح باستخدام مزيج يحوي القهوة الناضجة والكاكاو الناعم، بالإضافة إلى قهوة سريعة الذوبان والحناء. يتم تطبيق الخليط على الشعر بعد غسله وتجفيفه جيدًا، مع ارتداء قفازات وحماية الأكتاف بقطعة قماش لتجنب الاتساخ. يُترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين قبل غسله.

خبراء التجميل يُرشحون أيضًا إجراء حمام كريم بعد الصبغة وتكرار العملية أسبوعيًا للحفاظ على اللون المرغوب. كذلك، يُمكن استخدام الخل لتثبيت اللون بشكل أفضل. بذلك، يبدو أن هذا الاتجاه يقدم حلاً جذابًا وفعالاً لمحبي التجديد والابتكار في روتين العناية بالشعر، مع مراعاة الصحة والسلامة