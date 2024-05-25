انت الأن تتابع خبر أحلى من الجاهزة بمليون مرة.. ابسط طريقة عمل الطحينة الخام في المنزل على أصولها بمكونين فقط خلال دقائق في الخلاط مش هتبطلي تعمليها والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تقدم لكم طريقة تحضير الطحينة الخام في المنزل، وهي طريقة تتميز ببساطتها وتوفير تكاليفها مقارنة بالشراء من المتاجر. يُفضل العديد من الأسر صنع الطحينة في البيت لضمان جودتها وتجنب الأسعار المرتفعة للمنتجات الجاهزة. يتم تحضير هذه الطحينة باستخدام السمسم والزيت كمكونات أساسية.
لتحضير الطحينة الخام،
- تحتاجين إلى كوب من السمسم ونصف كوب من الزيت النباتي، ويُفضل استخدام زيت عباد الشمس أو زيت الزيتون. تضاف أيضا رشة من الملح لتعزيز النكهة.
- لا تتطلب الطريقة إلا خطوات بسيطة وسهلة. تبدأ بتحميص السمسم في مقلاة على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يكتسب لوناً ذهبياً. بعد أن يبرد، يطحن السمسم في مطحنة الخلاط حتى يصبح ناعماً. ثم يُضاف الزيت تدريجياً أثناء الخلط المستمر للحصول على قوام كريمي وناعم. وأخيرًا، يُضاف الملح ويُخلط جيداً.
- كما تُقدم طريقة أخرى لعمل الطحينة بإضافة الفول السوداني والدقيق. تعتمد هذه الطريقة على تحميص السمسم الأبيض والفول السوداني لإزالة الرطوبة قبل طحنهما جيداً. ثم يُمزج الخليط مع الدقيق والزيت في الخلاط حتى تحصلي على قوام متماسك وناعم.
- ومن الجدير بالذكر أن إعداد الطحينة في المنزل يوفر للأسرة كمية كبيرة من هذه الصلصة اللذيذة والصحية بتكلفة أقل بكثير من الشراء من الخارج. وبذلك، تحصلين على منتج بجودة عالية وطعم يفوق جودة الطحينة الجاهزة، مما يجعلها مثالية للاستخدام في تحضير العديد من الأطباق.