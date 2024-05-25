انت الأن تتابع خبر أحلى من الجاهزة بمليون مرة.. ابسط طريقة عمل الطحينة الخام في المنزل على أصولها بمكونين فقط خلال دقائق في الخلاط مش هتبطلي تعمليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم لكم طريقة تحضير الطحينة الخام في المنزل، وهي طريقة تتميز ببساطتها وتوفير تكاليفها مقارنة بالشراء من المتاجر. يُفضل العديد من الأسر صنع الطحينة في البيت لضمان جودتها وتجنب الأسعار المرتفعة للمنتجات الجاهزة. يتم تحضير هذه الطحينة باستخدام السمسم والزيت كمكونات أساسية.

لتحضير الطحينة الخام،