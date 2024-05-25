انت الأن تتابع خبر لنسف الكرش والأرداف بكل سهولة مي كساب تكشف عن عشبة شهيرة تخلصك من الدهون العنيدة وفقدان وزن يصل إلى 14 كيلوغرام في ايام.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية مي كساب عن استخدامها لعشبة الطير في معركتها ضد الوزن الزائد، مشيرة إلى أن هذه العشبة ساهمت بشكل فعال في خسارتها للوزن دون اللجوء إلى أنظمة غذائية صارمة.

وأوضحت كساب

خلال تصريحات للصحافة، أن عشبة الطير لعبت دورًا كبيراً في تقليص حجم البطن والأرداف، وذلك بفضل مكوناتها الفعالة مثل "ألفا ليبويك أسيد" التي تعزز من قدرة الجسم على حرق الدهون.

يذكر أن عشبة الطير

التي تنتشر في أوروبا وآسيا وتعرف بخصائصها في كبح الشهية، تحتوي على مركبات تساهم في تفتيت الدهون وتحولها إلى طاقة. ولفعالية أكبر، تنصح كساب بمزج عشبة الطير مع جذور الأرقطيون لضمان إزالة الدهون بشكل مستمر وفعال. علاوة على ذلك، أكدت على ضرورة استشارة الطبيب قبل بدء أي علاج بالأعشاب لفقدان الوزن.

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