انت الأن تتابع خبر أقسم لكم أنكم ستبكون وقد اعذر من انذر..العرافة ليلى عبد اللطيف تزلزل العالم بتنبؤات خطيرة هناك كارثة وشيكة تقترب من هذة الدولة بعد يومين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت ليلى عبد اللطيف، الشخصية المعروفة بتنبؤاتها، تحذيراً مفاجئاً ينذر بوقوع كارثة كبرى خلال يومين فقط، مما أثار حالة من القلق العام

في ظهورها الأخير