انت الأن تتابع خبر قرب العيد جهزي نفسك.. وصفة هتخلي شعرك ينمو بجنون كيراتين طبيعي للشعر المجعد والخشن وعلاج مشاكل الشعر في أقل من نص ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم لكِ الوصفات الطبيعية خياراً اقتصادياً لتنعيم الشعر، بديلاً عن المستحضرات الغالية، مثل وصفة الخميرة المعروفة بفعاليتها في تحسين ملمس الشعر وترطيبه. تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة تشمل خميرة، نشا الذرة، زيت الزيتون أو جونسون، زيت اللوز، وعبوة زبادي.

لتحضير هذه الوصفة،