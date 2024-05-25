انت الأن تتابع خبر قرب العيد جهزي نفسك.. وصفة هتخلي شعرك ينمو بجنون كيراتين طبيعي للشعر المجعد والخشن وعلاج مشاكل الشعر في أقل من نص ساعة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تقدم لكِ الوصفات الطبيعية خياراً اقتصادياً لتنعيم الشعر، بديلاً عن المستحضرات الغالية، مثل وصفة الخميرة المعروفة بفعاليتها في تحسين ملمس الشعر وترطيبه. تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة تشمل خميرة، نشا الذرة، زيت الزيتون أو جونسون، زيت اللوز، وعبوة زبادي.
لتحضير هذه الوصفة،
- ابدأي بمزج النشا والخميرة في طبق عميق، ثم أضيفي الزبادي وامزجيهم جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس. أدخلي الزيوت تدريجياً واستمري في التقليب حتى تصبح الخليط كريمي القوام.
- بعد ذلك، يتم تطبيق الوصفة على الشعر المقسم إلى عدة أقسام، مع توزيع المخلوط على كل قسم وتمشيط الشعر لضمان تغلغل الوصفة. يغطى الشعر بكيس بلاستيكي لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الفاتر والشامبو.
- هذه الطريقة تعتبر بديلًا طبيعيًا لكيراتين الشعر وتأتي بنتائج مرضية دون الحاجة لإنفاق مبالغ كبيرة على المنتجات التجارية. بالاعتماد على عناصر طبيعية، تقدم هذه الوصفة رعاية عميقة للشعر وتجعله أكثر نعومة وبريقًا.