انت الأن تتابع خبر عشبة معجزة المعجزات ملعقة منها تخفض مستوى السكري بالدم ومحاربة لأمراض القلب والسرطان .. تعرف عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تساهم الكزبرة، نبات عشبي مزروع بكثافة في الشرق الأوسط، جنوب شرق آسيا، والمناطق العربية، في تعزيز الصحة بشكل عام، وتوفير فوائد خاصة لمرضى السكر

تشتهر هذه العشبة بقدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم ومكافحة أمراض خطيرة مثل القلب والسرطان.

أظهرت الدراسات أن الكزبرة تزيد من إفراز الأنسولين في الجسم، مما يساعد في خفض مستوى السكر المرتفع. إذ تحتوي على الإيثانول الذي يساعد في تقليل مستوى السكر والحفاظ على معدلات طبيعية. كما تعزز من صحة الجهاز الهضمي، وهو ما يساهم في استقرار مستويات السكر في الدم.

ليس فقط في مجال السكري حيث تبرز الكزبرة، بل تحتوي أيضاً على خصائص مضادة للسرطان، نظراً لغناها بمضادات الأكسدة التي تقلل من الالتهابات وتبطئ من نمو الخلايا السرطانية. كما أن الكاروتينات الموجودة بها تقدم فائدة في مقاومة أنواع مختلفة من السرطان.

أما بالنسبة لصحة القلب، فتعتبر الكزبرة مصدراً جيداً للألياف، مما يساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد. أضف إلى ذلك، تعزيزها للجهاز الهضمي والكبد وتحسين عملية الهضم.

يمكن استغلال الكزبرة في تحضير مختلف الوصفات؛ من تتبيل اللحوم إلى صنع الشوربات والسلطات. للحفاظ على الكزبرة لفترة طويلة، ينصح بتجفيفها وخزنها مجففة أو مطحونة.

يُنصح مرضى السكري بالتشاور مع الطبيب قبل بدء استخدام الكزبرة بانتظام لتجنب التعارض مع أدوية أخرى وتحديد الكمية المثالية للاستهلاك. من هنا، تعد الكزبرة إضافة ثمينة لأي نظام غذائي لما تقدمه من فوائد صحية متنوعة.