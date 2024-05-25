انت الأن تتابع خبر بنصف كوب زيت فقط هتعملي لولادك بسكويت التمر الهش بيذوب في الفم.. احلى وارخص من الجاهز كمان ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدّم بسكويت التمر، باعتباره واحدًا من الحلويات التقليدية المحبوبة عالميًا، خيارًا مثاليًا للأمهات الباحثات عن وصفات مغذية واقتصادية

. تعكس هذه الوصفة التنوع في الاعداد والمكونات حيث يمكن استعمال الزيت أو الزبدة أو السمن على حسب الرغبة،

فإذا كان لديك مثلاً نصف كوب من زيت الذرة، يمكنك بسهولة تحضير بسكويت التمر الهش الذي يذوب في الفم كبديل أشهى وأرخص من النوع الجاهز.

تشمل المكونات الأساسية لإعداد بسكويت التمر بالزيت كوبين ونصف من الدقيق، إضافة إلى الزيت وكوب من التمر، بالإضافة لحبات السمسم ونكهات مثل اليانسون والفانيليا لزيادة الطعم. يبدأ التحضير بخلط المكونات وتشكيل العجين وحشوها بالتمر، ثم تخبز على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تقارب 15 إلى 20 دقيقة.

أما بالنسبة للوصفة التي تستخدم الزبدة، فتتضمن مكونات بسيطة تشمل الدقيق، الزبدة، السكر والتمر، بالإضافة إلى مكونات محسنة للعجين كالبيكنج باودر والصودا، مع أسلوب خبز مماثل.

لتحضير بسكويت التمر بطريقة مختلفة، يمكن استخدام السمن، حيث يُسخن السمن مع إضافة التمر مع قليل من الماء الدافئ لحتى تتجانس المكونات قبل خلطها بالدقيق وغيرها من المكونات.

تُظهر هذه الوصفات كيفية اعتماد المجتمعات المختلفة لقيمة التمر غذائيًا وحضاريًا، مما يجعله مكونًا رئيسيًا في مجموعة متنوعة من الحلويات في جميع أنحاء العالم.