فاكهة ارخص منها مافيش إذا نقعتها بالحليب تتحول لمعجزة جبارة تحميك من السكري والقولون وتخفض الكولسترول بشكل فوري.!

انت الأن تتابع خبرفاكهة ارخص منها مافيش إذا نقعتها بالحليب تتحول لمعجزة جبارة تحميك من السكري والقولون وتخفض الكولسترول بشكل فوري.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُسلط الأضواء على فاكهة التين البرشومي، المعروفة بفوائدها الصحية المتعددة، حيث تزخر بمكونات غذائية ضرورية تعود بالنفع على الجسم.

تُزرع هذه الفاكهة في أماكن مختلفة حول العالم طوال العام، رغم كون غرب آسيا موطنها الأصلي، وتشتهر بقيمتها الغذائية العالية التي تشمل فيتامينات مثل A، B1، وB2، إضافةً إلى المعادن كالكالسيوم، الحديد، والفوسفور.

بحسب ما ذكره موقع "organicfacts" الطبي الأمريكي، من الإيجابيات الصحية للتين البرشومي أنه يعزز صحة القولون ويقي من الإمساك بفضل غناه بالألياف، حيث تحتوي كل ثمرة على 5 جرامات من الألياف مما يسهم في تنظيم حركة الأمعاء والإبقاء بعيداً عن الإسهال. كما أن التين يلعب دوراً مهماً في فقدان الوزن على الرغم من ضرورة الاعتدال في استهلاكه بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية.

من جهة أخرى، يُنظر إلى التين البرشومي كعنصر فعال في خفض مستويات الكوليسترول بالجسم، نظراً لاحتوائه على البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان يساعد على التخلص من الكوليسترول الزائد. الأبحاث تُشير أيضاً إلى أن استهلاك التين قد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية لما يحتويه من فينول وأحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر التين البرشومي مفيداً في الوقاية من بعض أنواع السرطان، خاصة سرطان القولون وسرطان الثدي لدى النساء بعد انقطاع الطمث، حيث تساهم الألياف في القضاء على الجذور الحرة المسببة للسرطان والحفاظ على التوازن الهرموني.

لمرضى السكري، يُشير الخبراء إلى أن التين البرشومي يعد غذاءً مفيداً لتنظيم مستويات السكر في الدم، وربما يخفض الحاجة لجرعات الأنسولين بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم امتصاص السكر بعد تناول الوجبات.